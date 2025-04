Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 6,50 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156.698 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 25,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 17,19 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,83 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie.

