Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 7,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:46 Uhr 2,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.579.994 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

Gefahr für Lufthansa: Condor bekämpft Ita-Übernahme mit Klage - Aktionäre aufgepasst

Lufthansa-Aktie gefragt: Lufthansa-Gruppe setzt Israel-Flüge noch länger aus