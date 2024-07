Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,84 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 5,84 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.599.842 Lufthansa-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 9,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 5,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 4,62 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,69 EUR an.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

