Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 31.05.2022 09:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 6,82 EUR nach. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,82 EUR. Bei 6,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 293.739 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,03 EUR erreichte der Titel am 04.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 15,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,08 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 5.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 109,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,582 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

