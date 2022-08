Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,91 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,95 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Bisher wurden heute 139.148 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 25,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 12,85 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach -0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 8.462,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.211,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.11.2023.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,132 EUR je Aktie.

