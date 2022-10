Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 6,94 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,80 EUR. Bisher wurden heute 3.889.633 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 12,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 32,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,63 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.068,00 EUR gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 03.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,288 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

