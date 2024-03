LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

LUS-DAX-Entwicklung

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent aufwärts auf 18.416,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18.416,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.376,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17.597,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 16.752,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15.178,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.633,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.345,00 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,88 Prozent auf 14,64 EUR), Bayer (+ 0,97 Prozent auf 27,58 EUR), Brenntag SE (+ 0,82 Prozent auf 78,94 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 252,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 446,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BMW (-1,31 Prozent auf 105,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 39,83 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 516,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,73 Prozent auf 27,32 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,71 Prozent auf 48,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.683.184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 210,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,08 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

