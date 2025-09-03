Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 16,35 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 16,35 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,30 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 589.068 Lyft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,07 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 16,61 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Abschläge von 40,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa