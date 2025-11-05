Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochabend mit Aufschlag

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 20,05 USD nach oben. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.585.822 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,50 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 51,80 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lyft.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

