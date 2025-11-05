DAX24.097 +0,6%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.499 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.981 +1,2%
Lyft im Blick

Lyft Aktie News: Lyft steigt am Mittwochnachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft steigt am Mittwochnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 20,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
17,29 EUR -0,11 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 3,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 20,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 519.615 Lyft-Aktien.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 107,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Lyft

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen