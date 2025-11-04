Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagabend mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 19,88 USD ab.
Das Papier von Lyft befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,1 Prozent auf 19,88 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 19,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 1.868.250 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 23,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,21 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 105,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 USD je Lyft-Aktie belaufen.
