Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 20,06 USD abwärts.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,2 Prozent auf 20,06 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 19,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,00 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 655.181 Stück gehandelt.

Bei 23,50 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 17,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 51,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Lyft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 USD je Aktie.

