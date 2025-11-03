Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Abend fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 20,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,5 Prozent auf 20,97 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 21,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 20,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.668.034 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 23,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,06 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 53,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lyft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

