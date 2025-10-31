Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Abend

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 20,37 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 20,37 USD zu. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,64 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,92 USD. Bisher wurden heute 1.891.898 Lyft-Aktien gehandelt.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 13,34 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 110,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Lyft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

