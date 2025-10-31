DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Abend

31.10.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 20,37 USD.

Lyft
17,39 EUR 0,40 EUR 2,34%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 20,37 USD zu. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,64 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,92 USD. Bisher wurden heute 1.891.898 Lyft-Aktien gehandelt.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 13,34 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 110,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Lyft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen