Kursverlauf

Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Nachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 20,56 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 20,56 USD zu. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,60 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 633.559 Lyft-Aktien.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 14,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 112,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lyft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

mehr Analysen