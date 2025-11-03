Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 20,86 USD zu.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 20,86 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 20,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 482.771 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 53,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Lyft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 1,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

