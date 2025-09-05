Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 17,53 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 17,53 USD zu. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,64 USD zu. Mit einem Wert von 16,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 707.007 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 8,76 Prozent wieder erreichen. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 81,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 USD je Lyft-Aktie.

