Lyft Aktie News: Lyft fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 20,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 20,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 20,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 377.522 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,20 Prozent. Bei einem Wert von 9,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,00 USD fest.

