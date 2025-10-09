Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Abend tief südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 19,94 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 19,94 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,93 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.598.812 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 106,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

