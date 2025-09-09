Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochabend stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 18,91 USD.

Das Papier von Lyft legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 18,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 19,35 USD. Bei 18,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.191.127 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 19,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,88 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa