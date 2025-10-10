DAX24.596 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.073 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,75 -2,3%Gold3.982 +0,1%
Lyft im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursplus

10.10.25 16:09 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,76 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 19,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 465.174 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,09 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

