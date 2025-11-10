Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 22,25 USD. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,75 USD aus. Mit einem Wert von 22,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 661.324 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,56 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent auf 1,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lyft rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,615 USD fest.

Redaktion finanzen.net

