So entwickelt sich Lyft

Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Abend ins Minus

07.11.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Abend ins Minus

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,15 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
17,85 EUR -0,69 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 21,15 USD nach. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 20,54 USD. Bei 21,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.688.183 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 23,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,14 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 54,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,730 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
