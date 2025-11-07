DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Blick

Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Abschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,94 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
17,85 EUR -0,69 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 20,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 20,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,10 USD. Bisher wurden heute 432.619 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 23,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 10,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 116,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lyft möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,730 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lyft

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen