Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,94 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 20,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 20,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,10 USD. Bisher wurden heute 432.619 Lyft-Aktien gehandelt.
Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 23,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 10,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 116,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Lyft-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lyft möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,730 USD je Lyft-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
