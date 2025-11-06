Lyft Aktie News: Bullen treiben Lyft am Donnerstagabend an

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,7 Prozent auf 21,82 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,7 Prozent auf 21,82 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 22,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.615.771 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,71 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,02 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

