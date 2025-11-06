Lyft Aktie News: Lyft zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 7,4 Prozent.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 21,57 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,05 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.726.076 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,50 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Mit Abgaben von 55,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,02 USD je Aktie aus.

