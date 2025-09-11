Lyft Aktie News: Lyft reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,45 USD nach oben.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 18,45 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 18,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,36 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.815 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 19,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 47,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,08 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

