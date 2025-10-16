DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.535 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Lyft Aktie News: Lyft am Abend verlustreich

16.10.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 19,80 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 19,80 USD ab. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,71 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,19 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.482.940 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 18,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Abschläge von 51,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. USD gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,07 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

