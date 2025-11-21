Lyft Aktie News: Lyft reagiert am Freitagabend positiv

So entwickelt sich Lyft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 19,91 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 19,91 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,01 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.561.182 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,53 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 28,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 9,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 51,46 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,52 Mrd. USD eingefahren.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 0,394 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

