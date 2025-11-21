DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.185 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag leichter

21.11.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 19,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
17,00 EUR -1,58 EUR -8,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 19,74 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,66 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 426.599 Lyft-Aktien.

Bei 25,53 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 104,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.11.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,52 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,394 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

