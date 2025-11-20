Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 21,67 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 21,67 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 21,75 USD. Bei 21,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 309.053 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.11.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,52 Mrd. USD eingefahren.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,394 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

