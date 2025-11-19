Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochabend mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 21,29 USD ab.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 21,29 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 20,92 USD. Bei 21,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.259.453 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 19,94 Prozent wieder erreichen. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,59 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.11.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Lyft am 11.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,394 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

