Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,75 USD nach oben.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 21,75 USD. Bei 21,85 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,65 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 306.164 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 25,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 14,81 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit Abgaben von 55,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,394 USD fest.

