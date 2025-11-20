Lyft Aktie News: Lyft verliert am Abend kräftig
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,2 Prozent auf 19,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 19,89 USD ab. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,79 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,52 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.044.666 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 25,53 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 28,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 51,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.
Am 05.11.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lyft am 11.02.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,394 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lyft
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen