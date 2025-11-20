Lyft Aktie News: Lyft verliert am Abend kräftig

Lyft im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,2 Prozent auf 19,89 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 19,89 USD ab. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,79 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,52 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.044.666 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 25,53 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 28,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 51,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 05.11.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lyft am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,394 USD fest.

