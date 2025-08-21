DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.480 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Aktie im Blick

Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Freitagnachmittag ins Plus

22.08.25 16:09 Uhr
Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 16,10 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
13,48 EUR 0,41 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 16,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 16,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 15,81 USD. Zuletzt wechselten 397.786 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 19,07 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 15,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 66,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

