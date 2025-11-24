Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 20,32 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 20,32 USD. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,32 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 20,08 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 327.674 Aktien.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.11.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,52 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,394 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

