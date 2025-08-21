Lyft Aktie News: Lyft verliert am Abend

So bewegt sich Lyft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 16,73 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 16,73 USD. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 16,70 USD ein. Bei 17,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.325.081 Lyft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 12,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

