Lyft Aktie News: Lyft am Freitagabend in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,90 USD ab.

Die Lyft-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,90 USD abwärts. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,72 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.352.193 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 16,63 Prozent niedriger. Bei 9,67 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,19 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,13 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

