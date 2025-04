MÄRKTE ASIEN/Börsen vor Handelsgesprächen wenig bewegt

DOW JONES--Der wenig einheitliche Börsenhandel in Ostasien vom Ostermontag hat sich am Dienstag fortgesetzt. Allerdings bewegten sich die Indizes bis auf wenige Ausreißer kaum. Vor Beginn der Handelsgespräche der USA mit den wichtigsten Handelspartnern, die bereits zum Teil schon laufen, sei die Risikoneigung unter Investoren nicht sehr ausgeprägt gewesen, hieß es am Markt. Dies galt auch wegen einer Ausweitung des US-Handelskrieges mit China.

Die USA erheben nun hohe Zölle auf Solarimporte aus vier südostasiatischen Ländern, in denen Hersteller vom chinesischen Festland in den vergangenen Jahren Fabriken errichtet haben. Die Zölle von bis zu 3.521 Prozent wurden auf Solarzellenimporte aus Kambodscha, Thailand, Vietnam und Malaysia angekündigt. Die Produkte seien auf dem US-Markt damit praktisch unverkäuflich, hieß es. Sollten sich diese und weitere Staaten den USA beugen und Abkommen gegen die Interessen Chinas aushandeln, werde China die fraglichen Länder mit Gegenmaßnahmen überziehen, hatte die Volksrepublik bereits zuvor gedroht.

US-Vizepräsident JD Vance weilt derzeit in Indien. Dem Land drohen deutliche Zollerhöhungen, sollte es im Handelsstreit keine Einigung mit den USA geben. Beide Staaten einigten sich aber bereits auf umfassende Bedingungen für ein mögliches bilaterales Handelsabkommen.

Der Nikkei-225 gab um 0,2 Prozent auf 34.221 Punkte nach - auch belastet von der Dollar-Schwäche. Abgaben in den Sektoren Elektronik und Maschinenbau machten Aufschläge bei Titeln im Bereich Wertpapierhandel wett. Hino Motors kletterten um 5,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet mit Mitsubishi Fuso Truck and Bus laut einem Bericht der japanischen Finanzzeitung Nikkei an den letzten Schritten einer Fusionsvereinbarung. Dem Bericht zufolge soll eine neue Holdinggesellschaft für die Lkw-Sparte an der Tokioter Börse im Prime Market gelistet werden. Hino Motors ist eine Tochter von Toyota Motors (-0,5%), Mitsubishi Fuso Truck and Bus eine Tochter von Daimler Truck.

An den chinesischen Festlandsbörsen ging es ähnlich ruhig wie in Japan zu. der Schanghai-Composite stieg um 0,3 Prozent, in Hongkong zeigte sich der HSI im späten Geschäft sogar 0,4 Prozent höher. Die neuerlichen Eskalationen im Handelskrieg zwischen den USA und China belasteten nicht mehr. Anleger hätten längst verinnerlicht, dass sich die USA wirtschaftlich von China abkoppelten. Zudem habe man auf die bevorstehende Sitzung des Politbüros gesetzt, bei der möglicherweise fiskalpolitische Instrumente zur Bewältigung des Zollgegenwinds erweitert werden könnten, hieß es. CMOC gewannen 4,1 Prozent, nachdem die Gesellschaft ihren Plan zur Übernahme des kanadischen Bergbauunternehmens Lumina Gold bekannt gegeben hatte.

In Südkorea zeigte sich der Kospi mit einem Abschlag von 0,1 Prozent wenig bewegt. Der Handel verlief in einer engen Spanne. Das Schwergewicht Samsung Electronics verlor 0,7 Prozent. Der Speicherchiphersteller SK Hynix fiel um 1,6 Prozent. Die Rendite zehnjähriger südkoreanischer Staatsanleihen stieg um 1,6 Basispunkte auf 2,618 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.816,70 -0,0% -4,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 34.220,60 -0,2% -12,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.486,64 -0,1% +3,6% 09:00

Schanghai-Comp. 3.299,76 +0,3% -2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.485,84 +0,4% +6,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.800,69 +1,0% -1,8% 11:00

Taiex (Taipeh) 18.793,43 -1,6% -15,8% 06:30

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:26 % YTD

EUR/USD 1,1507 -0,0 1,1510 1,1362 +11,2%

EUR/JPY 161,45 -0,4 162,10 162,17 -0,5%

EUR/GBP 0,8593 -0,1 0,8604 0,8586 +4,1%

GBP/USD 1,3392 0,1 1,3383 1,3233 +6,8%

USD/JPY 140,31 -0,4 140,83 142,76 -10,5%

USD/KRW 1.421,87 0,2 1.418,40 1.419,93 -3,9%

USD/CNY 7,2103 0,1 7,2060 7,2079 -0,0%

USD/CNH 7,3139 0,3 7,2937 7,3042 -0,5%

USD/HKD 7,7575 -0,0 7,7593 7,7616 -0,1%

AUD/USD 0,6422 0,2 0,6412 0,6345 +3,6%

NZD/USD 0,6010 0,3 0,5994 0,5908 +7,2%

BTC/USD 88.355,20 1,2 87.297,40 84.795,45 -6,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,08 62,68 +0,6% +0,40 +1,6%

Brent/ICE 66,90 66,47 +0,6% +0,43 -9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.470,04 3.422,35 +1,4% +47,69 +26,8%

Silber 28,21 28,43 -0,8% -0,22 +2,4%

Platin 843,96 839,26 +0,6% +4,70 -2,7%

Kupfer 4,7555 4,7285 +0,6% +0,03 +17,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

