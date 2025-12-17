DAX25.379 -0,1%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

MÄRKTE ASIEN/Nikkei-225 auf Rekordhoch - Neuwahlen möglich

13.01.26 09:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mizuho Financial Group Inc.
34,97 EUR 0,22 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
220,00 EUR 3,50 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
19,48 EUR 0,62 EUR 3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Thomas Leppert

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag den Handel beendet. Zur Begründung wurde auf die leicht positiven Vorgaben der Wall Street verwiesen. Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo der Nikkei-225 um 3,1 Prozent auf 53.549 Punkte zulegte und auf einem Rekordhoch schloss. Japans Premierministerin Sanae Takaichi erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Auflösung des Unterhauses zu Beginn der für den 23. Januar geplanten ordentlichen Parlamentssitzung. Dies berichtete die Zeitung The Yomiuri Shimbun mit Verweis auf Regierungskreise. Eine daraus resultierende Unterhauswahl dürfte dem Bericht zufolge im Februar stattfinden.

Wer­bung

Die Ökonomen von Crédit Agricole gehen davon aus, dass die Regierungskoalition gewinnen wird. Sie verwiesen auf die starke Unterstützung für die im Oktober gebildete Regierung Takaichi. Eine Wahl bis zum Sommer sei ohnehin erwartet worden, damit sich die neue Regierung das Vertrauen der Öffentlichkeit sichern könne. Ein Wahlsieg würde es Takaichi ermöglichen, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 2,160 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 1999.

Der Yen gab gegenüber dem Dollar nach und notierte auf dem niedrigsten Stand seit anderthalb Jahren bei 158,90 Dollar, verglichen mit 158,16 Dollar am Montagnachmittag in New York. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama hatte erklärt, dass US-Finanzminister Scott Bessent Tokios Sorgen über die jüngste Schwäche des Yen teile. Dies heizte im Devisenhandel Spekulationen zusätzlich an, dass zur Stützung der Währung interveniert werden könnte.

Wer­bung

Deviseninterventionen der japanischen Behörden würden laut Shusuke Yamada von BoA Global Research wahrscheinlicher, sollte der Yen weiter in Richtung der Marke von 162 bis 165 Dollar abwerten.

Angeführt wurden die Gewinne in Tokio von Aktien aus den Bereichen Automobil, Elektronik und Finanzen. Toyota Motor stiegen um 7,5 Prozent, Tokyo Electron gewannen 8,2 Prozent hinzu und Mizuho Financial Group legten um 5,4 Prozent zu.

In Seoul gewann der Kospi nach dem Allzeithoch am Vortag weitere 1,5 Prozent. Damit schloss der Index bereits den achten Handelstag in Folge im Plus. In Shanghai ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten, in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent im Plus. An der Börse in Sydney ging es 0,6 Prozent höher aus dem Tag.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.808,50 +0,6% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.549,16 +3,1% +3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.692,64 +1,5% +11,4% 07:30

Shanghai-Comp. 4.138,76 -0,6% +3,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.815,30 +0,8% +2,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:45 % YTD

EUR/USD 1,1663 -0,0 1,1669 1,1679 -1,0%

EUR/JPY 185,33 0,5 184,48 184,35 -0,2%

EUR/GBP 0,8661 -0,1 0,8667 0,8690 -0,5%

GBP/USD 1,3467 0,0 1,3463 1,3440 -0,5%

USD/JPY 158,90 0,5 158,10 157,84 +0,8%

USD/KRW 1.474,30 0,6 1.466,03 1.467,97 +1,1%

USD/CNY 7,0088 0,0 7,0068 7,0065 -0,2%

USD/CNH 6,9733 0,1 6,9696 6,9712 -0,0%

USD/HKD 7,7997 0,0 7,7962 7,7947 +0,1%

AUD/USD 0,6706 -0,0 0,6709 0,6705 +0,2%

NZD/USD 0,5772 -0,0 0,5772 0,5752 -0,5%

BTC/USD 91.831,95 0,7 91.163,95 91.352,30 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,92 59,50 +0,7% +0,42 +3,7%

Brent/ICE 64,30 63,87 +0,7% +0,43 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.584,06 4.596,05 -0,3% -12,00 +4,4%

Silber 85,51 85,225 +0,3% +0,28 +11,7%

Platin 1.991,51 2.016,09 -1,2% -24,58 +11,6%

Kupfer 6,00 6,03 -0,5% -0,03 +5,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 03:26 ET (08:26 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mizuho Financial Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mizuho Financial Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toyota Motor Corp.

DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.06.2012Toyota Motor neutralCredit Suisse Group
10.05.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
19.03.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
08.02.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
18.01.2012Toyota Motor haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
11.04.2011Toyota Motor sellCitigroup Corp.
19.02.2009Toyota Motor Finger wegAsia Investor
29.12.2008Toyota Motor für Einstieg zu frühEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toyota Motor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen