MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Tokio erneut mit Rekordhoch

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die asiatischen Börsen zu Wochenbeginn gezeigt. Teilnehmer verwiesen auf Anzeichen für Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Gleichwohl waren die Blicke auf Washington gerichtet, wo sich am Montag US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und einer Reihe hochrangiger Vertreter aus der EU treffen will.

An der Börse in Tokio setzte der Nikkei-225 die jüngste Rekordjagd fort und stieg erneut auf ein Allzeithoch. Der Index schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 43.714 Punkten. Die japanische Regierung hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach die USA Druck auf die Bank von Japan ausübten, die Zinsen zu erhöhen. Auslöser waren die Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach die Bank of Japan (BoJ) bei ihrer Geldpolitik "hinterherhinkt" und die Zinsen anheben muss.

"Ein Schwerpunkt bleibt, wann die BoJ nach Bewertung der Auswirkungen der Zölle grünes Licht für eine weitere Zinserhöhung geben wird", sagte Ökonom Yoshimasa Maruyama von SMBC Nikko Securities. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte erklärt, er sehe kaum eine Gefahr, dass Japan ins Hintertreffen gerate, während er gleichzeitig an weiteren Zinserhöhungen festhielt.

Der Shanghai-Composite kletterte um 0,9 Prozent nach oben und ging damit auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren aus dem Handel. Hier wurde auf Aussagen von US-Präsident Trump verwiesen, wonach er kurzfristig keine Zölle gegen Peking wegen des Kaufs von russischem Öl verhängen wird. Gegen Indien hatte Trump aus dem gleichen Grund höhere Zölle angedroht. So solle der Zollsatz für indische Exporte in die USA 50 Prozent betragen - falls Indien weiterhin russisches Öl kauft. Ein Friedensabkommen könnte Trumps Ärger darüber begrenzen, dass Indien und China russisches Öl kaufen, welches seiner jüngsten Behauptung nach Russlands Krieg gegen die Ukraine finanziert, hieß es. Der Hang-Seng-Index zeigte sich im späten Handel dagegen unverändert.

Der Kospi in Seoul verlor dagegen nach dem langen Wochenende 1,5 Prozent. Am Freitag wurde aufgrund eines Feiertages hier nicht gehandelt. Die Technologiewerte würden die Verluste der US-Tech-Werte aus der vergangenen Woche nachvollziehen, hieß es. So büßten die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics 2,2 Prozent ein und für die Titel von SK Hynix ging es um 3,3 Prozent nach unten.

