MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - Sydney mit kräftigem Minus

24.09.25 06:16 Uhr
DOW JONES--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die asiatischen Aktienmärkte. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf negative Vorgaben der Wall Street, wo es nach der jüngsten Rekordjagd zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen war. Dazu kommt die steigende Unsicherheit über die Entwicklung der Zinsen in den USA. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell brachte nur wenig Neues. Er wiederholte im Wesentlichen seine Aussagen aus der vergangenen Woche.

Demnach sind die US-Leitzinsen auf einem "moderat restriktiven" Niveau. Dies impliziere mehr Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell hob hervor, dass die Fed vor der Herausforderung stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig für einen gesunden Arbeitsmarkt zu sorgen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei-225 einen Abschlag von 0,1 Prozent, hat sich damit von Tagestiefs aber wieder erholt. Am Vortag hatte wegen eines Feiertages kein Handel stattgefunden. Die japanischen Einkaufsmanagerindizes zeigen, dass der verarbeitende Sektor im September stärker geschrumpft ist als erwartet, während das Wachstum im Dienstleistungsbereich leicht nachließ. Außerdem markierte die japanische Geschäftstätigkeit den langsamsten Anstieg seit vier Monaten. Die Daten zeigen die anhaltende Schwäche im Industrie-Sektor, da vor allem wichtige Branchen wie Automobil und Stahl, mit hohen US-Zöllen zu kämpfen haben, heißt es.

Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten drücken den S&P/ASX 200 in Sydney um 1,0 Prozent ins Minus. Die Verbraucherpreise sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent gestiegen und damit stärker als die erwarteten 2,9 Prozent. Zudem lag die Kerninflation weiter deutlich über dem Ziel der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2 bis 3 Prozent. Die anhaltend hohe Inflation gibt der RBA weniger Anlass, die Zinsen zu senken, zumal die Zentralbank auch Vorsicht bei zukünftigen Senkungen aufgrund der anhaltend hohen Preise signalisiert hat, so Teilnehmer.

Der Kospi in Seoul verliert 0,9 Prozent. Hier drücken vor allem Abgaben bei den schwergewichteten Technologie-Werten. So büßen Samsung Electronics nach den jüngsten deutlichen Gewinnen 0,5 Prozent ein. Auslöser waren Medien-Berichten, wonach der Konzern die Qualifizierung von Nvidia für seinen Hochleistungschip HBM3E erhalten hat. Noch kräftiger fällt das Minus bei SK Hynix aus, die 2,9 Prozent verlieren.

Dagegen geht es an den chinesischen Börsen leicht nach oben. Der Shanghai-Composite gewinnt 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index steigt nach den jüngsten Gewinnmitnahmen um 0,9 Prozent. Gestützt wird das Sentiment vor allem von der Hoffnung auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, um der schwächelnden Konjunktur Schwung zu verleihen, heißt es.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.758,40 -1,0% +8,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.466,76 -0,1% +14,0% 08:30

Kospi (Seoul) 3.454,73 -0,9% +44,0% 08:30

Shanghai-Comp. 3.845,91 +0,6% +14,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.387,55 +0,9% +31,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:25 % YTD

EUR/USD 1,1799 -0,1 1,1815 1,1784 +13,9%

EUR/JPY 174,50 0,1 174,38 174,09 +7,0%

EUR/GBP 0,8735 -0,0 0,8738 0,8721 +5,5%

GBP/USD 1,3508 -0,1 1,3522 1,3511 +8,0%

USD/JPY 147,87 0,2 147,59 147,73 -6,0%

USD/KRW 1.393,22 0,2 1.393,22 1.394,90 -5,7%

USD/CNY 7,1046 -0,1 7,1046 7,1116 -1,4%

USD/CNH 7,1190 0,1 7,1130 7,1184 -3,0%

USD/HKD 7,7763 0,0 7,7760 7,7732 +0,0%

AUD/USD 0,6617 0,3 0,6598 0,6586 +6,6%

NZD/USD 0,5856 -0,1 0,5859 0,5848 +4,7%

BTC/USD 111.590,50 -0,5 112.177,70 113.127,60 +19,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,09 62,93 +0,3% +0,16 -13,3%

Brent/ICE 67,81 67,63 +0,3% +0,18 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.766,36 3.764,29 +0,1% +2,07 +42,8%

Silber 44,12 43,975 +0,3% +0,15 +52,6%

Platin 1.260,28 1.254,47 +0,5% +5,81 +37,5%

Kupfer 4,64 4,64 -0,1% -0,00 +12,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 00:16 ET (04:16 GMT)

