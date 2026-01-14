DAX25.305 -0,2%Est506.027 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,88 ±0,0%Gold4.605 -0,3%
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologiewerte auf Rallykurs

16.01.26 08:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
Disco Corp
IBIDEN CO LTDShs
Kokusai Co Ltd
Samsung
SCREEN Holdings Co.,Ltd.
SK hynix Inc.
Tokyo Electron Ltd.
DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Gefragt waren nach dem starken Ausblick von Taiwan Semiconductors Manufacturing (TSMC) Techologiewerte. Davon profitierte der Kospi in Seoul, er stieg um 0,9 Prozent und markierte Allzeithochs - erstmals über der Marke von 4.800 Punkten. Die Börsen in Tokio und in Schanghai tendierten dagegen etwas leichter. In Hongkong gab der Hangseng im späten Handel 0,6 Prozent ab. An den chinesischen Börsen warten die Anleger auf neue Daten zum Wirtschaftswachstum, die am Montag auf der Agenda stehen. Der Leitindex in Sydney zog um ein halbes Prozent an, gestützt vor allem von Gewinnen im Bankensektor.

Der Zolldeal zwischen den USA und Taiwan bewegte am Gesamt der Region kaum. Wie es von der Societe Generale heißt, scheint Taiwan mit dem von 20 auf 15 Prozent gesenkten Zöllen im Gegensatz zu Südkorea und Japan durch das Abkommen mehr Flexibilität zu genießen, was wahrscheinlich auf seine dominante und nahezu monopolistische Stellung im Bereich fortschrittlicher Chips zurückzuführen sei.

Taiwan Semiconductors gewannen 2,7 Prozent auf 1.735 Taiwan-Dollar. Der Konzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss einen unerwartet starken Ausblick veröffentlicht. Das Angebot an modernen Chips von TSMC könnte für einige Zeit knapp bleiben, urteilten die Analysten der Citigroup. Sie hatten das Kursziel von 2.450 auf 2.600 Taiwan-Dollar angehoben. Trotz der steigenden Kosten für fortschrittlichere Knoten sei KI sowohl für den Umsatz als auch für die Marge positiv. Dies stärke die Fähigkeit des Unternehmens, seine branchenführende Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg aufrechtzuerhalten, so die Analysten. Beim Advanced Packaging gehen die Analysten davon aus, dass die Kapazität von TSMC im Jahr 2026 1,2 bis 1,3 Millionen Wafer erreichen und im Jahr 2027 auf 1,8 bis 2 Millionen steigen könnte. Samsung Electronics gewannen in Seoul 3,5 Prozent, SK Hynix knapp 1 Prozent.

Die erhöhten Investitionsausgaben von TSMC geben japanischen Herstellern von Wafer-Fab-Ausrüstung Rückenwind, wie Macquarie-Analyst Hiroshi Taguchi anmerkte. Die angekündigten Ausgaben und die Investitionspläne für Foundry 2.0 von TSMC seien positiv für Hersteller mit einem hohen Anteil an Front-End-Prozessen, darunter Tokyo Electron (-1,0%), Screen Holdings und Kokusai (+0,3%), so der Analyst. Der Anstieg der Investitionsquote von TSMC in den Bereichen Advanced Packaging, Testen und Maskenherstellung in diesem Jahr dürfte japanischen Unternehmen wie Advantest (+1,4%), Disco (+2,5%) und Ibiden (+4,7%) zugutekommen.

Allerdings prognostiziert Taguchi angesichts stark steigender Speicherpreise einen Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen, was wahrscheinlich vor allem die Unternehmen für Smartphones des mittleren und unteren Preissegments belastete. "Für japanische Hersteller von Elektronikkomponenten bleibt das Risiko von Forderungen nach Preissenkungen bestehen, aber das stabile Produktionsvolumen von High-End-Smartphones ist ein positiver Faktor", fügte er hinzu.

Der Yen legt gegenüber anderen G-10- und asiatischen Währungen zu, nachdem die japanische Finanzministerin Katayama die Möglichkeit von Interventionen am Devisenmarkt zum Stützen des Yen thematisiert hat.

Nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit Indexgewinnen bleibt BNP Paribas für chinesische Aktien bis ins Jahr 2026 positiv gestimmt. Dies liege teilweise an "der Überzeugung, dass die Regierungspolitik die Unternehmensgewinne stützen wird" und weniger an einer Erholung des Binnenkonsums, urteilt William Bratton, Leiter des Cash-Equity-Research. Der Konsum werde sich 2026 wahrscheinlich erholen, aber die Auswirkungen auf die Gewinne dürften sich erst in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen, fügt er hinzu. BNP bevorzuge Sektoren wie Grundstoffe, Industrie und Technologie gegenüber konsumnahen Sektoren. Zunächst aber im Blick, ob das angestrebte BIP-Wachstum um 5 Prozent erreicht worden ist.

