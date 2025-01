MÄRKTE EUROPA/DAX am Tag von Trumps Amtseinführung auf Allzeithoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montag im frühen Handel wenig verändert. Der DAX tritt mit 20.900 Punkten nahezu auf der Stelle, notierte zuvor mit 20.931 Zählern aber bereits auf Allzeithoch. Auch der Euro-Stoxx-50 (+0,1%) zeigt mit 5.155 Punkten wenig Bewegung. Nach einem guten Start in die US-Berichtssaison in der Vorwoche und entspannten Inflationsdaten aus den USA rückt nun die Politik massiv in den Fokus. Am Montag wird Donald Trump in Washington zum 47. Präsidenten der USA vereidigt, gefühlt ist er seit Tagen am Ruder.

Wer­bung Wer­bung

Während seine Zollambitionen bereits die vergangenen Wochen für teils kräftige Bewegungen an den globalen Aktienmärkten geführt haben, ist festzustellen, dass sowohl die Wall Street wie auch die europäischen Aktienmärkte im Januar bereits deutlich zugelegt haben. Auch wenn immer von der Angst vor Trumps Politik gesprochen wird, beeinflusst diese unter Investoren aktuell wohl nicht die Entscheidung, Aktien zu kaufen.

Die Inauguration wird zunächst medial im Vordergrund stehen, erst nach Handelsschluss in Europa wird Donald Trump seinen Amtseid leisten. Dann wird es spannend, welche seiner angekündigten Dekrete sofort von ihm unterschrieben und dann an den Kapitalmärkten am Dienstag für Impulse an den Börsen sorgen werden. Denn am Montag wird an der Wall Street nicht gehandelt, sie bleibt wegen des Gedenkfeiertages an Martin Luther King geschlossen.

Wer­bung Wer­bung

Volkswirte gehen davon aus, dass Trump zunächst die Ankündigung von Zollerhöhungen, Steuersenkungen und Einschränkungen für die Immigration in die USA vornehmen werde. Dies dürfte für steigende Inflation und Zinsen in den USA sorgen, meint Augustine Faucher, Chef-Volkswirtin der PNC Financial Services Group. Die größten Bewegungen dürften sich danach aber hauptsächlich beim US-Dollar abspielen, heißt es von der Commonwealth Bank of Australia. Deren Analysten erwarten zwar die Unterzeichnung von Dutzenden von Executive Orders an seinem ersten Tag im Büro, sehen jedoch die Erwartungen an direkte politische Folgen als zu hoch an. Daher dürfte der Dollar schwächer gehen. Der Dollar-Index verliert aktuell 0,2 Prozent.

DAX profitiert von seinen "Magnificent Seven"

Nicht nur an der Wall Street sorgen die sogenannten "Magnificent Seven" für Performance, sondern auch am deutschen Aktienmarkt. Laut einer Analyse der Deutschen Bank hat der DAX in den vergangenen zwei Jahren besser abgeschnitten als andere große europäische Aktienindizes. Ein wesentlicher Grund dafür sei die starke Konzentration auf wenige Aktien. Die Deutsche Bank bezeichnet diese Spitzentitel als die "Magnificent Seven" des DAX: dabei handelt es sich um SAP, Deutsche Telekom, Allianz, Siemens, Siemens Energy, Munich Re und Rheinmetall. Ohne die Aktie von SAP und deren starke Kursentwicklung hätte der DAX eine ähnliche Wertentwicklung wie der Rest Europas gezeigt, urteilen die Strategen. Insbesondere die Softwaregesellschaft trug 7,8 Prozent zur DAX-Rendite bei. Insgesamt machten die "Magnificent Seven" 98 Prozent der jährlichen DAX-Performance im Jahr 2024 aus.

Wer­bung Wer­bung

Die Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmen ist am Morgen recht dünn, allerdings waren die UBS-Analysen über das Wochenende recht aktiv. So haben die Researcher der UBS das Kursziel von DAX-Schwergewicht Siemens auf 240 Euro in die Höhe geschraubt, die Aktie handelt 0,7 Prozent höher. Gleich 2,6 Prozent tiefer notiert dagegen die Aktie von Siemens Energy, nachdem die UBS das Votum auf "Verkaufen" gesenkt hat und mit dem Kursziel von 23 Euro deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Hypoport steigen um 4,2 Prozent - die Gesellschaft hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet.

Auf einen auffallenden Kurssprung von 9 Prozent bei Heidelberger Druckmaschinen machen Marktteilnehmer aufmerksam. Nach den positiven Analystenstimmen der Vorwoche wie der bestätigten Kaufempfehlung von Warburg dürfte der Sprung über die 1-Euro-Marke treiben. "Damit sind sie kein Penny-Stock mehr und könnten Investoren anlocken", meint ein Händler.

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica (-2%) tauscht überraschend seine Führung aus. Der katalanische Geschäftsmann Marc Murtra sei zum Nachfolger von Jose Maria Alvarez-Pallete gewählt worden. "Die Entscheidung ist angesichts der neuen Aktionärsstruktur von Telefonica und der Tatsache, dass einige der relevanten Aktionäre den Wunsch geäußert haben, eine neue Etappe im Vorstandsvorsitz einzuleiten", getroffen worden, heißt es vom Unternehmen.

Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner sinkt der Strabag-Kurs in Wien um 1,8 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.154,68 +0,1% 6,38 +5,3%

Stoxx-50 4.479,64 +0,2% 8,59 +4,0%

DAX 20.900,39 -0,0% -3,00 +5,0%

MDAX 25.808,04 -0,1% -26,68 +0,9%

TecDAX 3.581,71 -0,1% -5,15 +4,8%

SDAX 14.051,63 +0,3% 38,49 +2,5%

FTSE 8.523,12 +0,2% 17,90 +4,7%

CAC 7.725,59 +0,2% 15,84 +4,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,53 -0,00 +0,17

US-Zehnjahresrendite 4,63 0 +0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:32 Uhr Fr., 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0312 +0,3% 1,0311 1,0290 -0,4%

EUR/JPY 160,96 +0,2% 161,04 160,70 -1,2%

EUR/CHF 0,9411 +0,1% 0,9413 0,9408 +0,3%

EUR/GBP 0,8452 +0,1% 0,8442 0,8438 +2,1%

USD/JPY 156,08 -0,2% 156,14 156,18 -0,8%

GBP/USD 1,2202 +0,2% 1,2213 1,2194 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3265 -0,1% 7,3280 7,3412 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 108.043,70 +4,7% 108.587,55 104.738,00 +14,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,67 77,88 -0,3% -0,21 +8,3%

Brent/ICE 80,57 80,79 -0,3% -0,22 +7,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,5 47,40 -1,9% -0,90 -6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.706,66 2.703,25 +0,1% +3,41 +3,1%

Silber (Spot) 30,38 30,36 +0,1% +0,02 +5,2%

Platin (Spot) 945,73 941,75 +0,4% +3,98 +4,3%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,4% -0,02 +8,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)