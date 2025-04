MÄRKTE EUROPA/DAX zum Wochenauftakt kräftig erholt

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte können sich zum Auftakt in die neue Woche kräftig erholen. Der DAX gewinnt im frühen Handel 2,4 Prozent auf 20.866 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 2,3 Prozent an auf 4.899 Punkte. Auch in Amsterdam, Paris, Mailand und Zürich geht es um etwa 2 Prozent nach oben. "Die Zollausnahmen für zahlreiche Elektronikgeräte werden von den Anlegerinnen und Anlegern gefeiert", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Profitieren dürften vom Aussetzen der Zölle vor allem Apple, die Teile der Produkte in China fertigen lassen. Allerdings steht im Raum, dass die USA für elektronische Bauteile in Kürze einen eigenständigen Zoll erheben werden. Wie dieser ausgestaltet sein und wie hoch er ausfallen wird, ist offen: "Klar ist nur, dass die US-Handelspolitik volatil bleibt", so Altmann. "Und so lange werden auch die Börsen volatil bleiben", ergänzt er.

Der Dollar neigt am Morgen schon wieder zur Schwäche. Mit 1,14 Dollar nähert sich der Euro schon wieder den Hochs der vergangenen Woche. Auch zum Yen gibt der Greenback deutlich nach. Die Ölpreise können sich trotz der Dollarschwäche kaum erholen: "Ein Zeichen, dass die Rezessionssorgen nicht vom Tisch sind", so ein Marktteilnehmer.

Gestützt wird die Stimmung bei den Aktien auch von der anstehenden Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Sie dürfte die Leitzinsen weiter senken, weil der feste Euro Preisstabilität fördert.

Weiter im Blick steht auch der Anleihenmarkt. Am Morgen rentieren die zehnjährigen US-Treasuries bei 4,46 Prozent und damit nur unwesentlich unter der Marke bei 4,50, die laut Marktteilnehmern nicht nachhaltig überschritten werden sollte. Der Kalender ist in der kurzen Handelswoche vor Ostern zunächst recht dünn bestückt. Das Highlight der Woche ist die EZB-Zinsentscheidung am Gründonnerstag.

Warten auf Goldman Sachs - Dt Bank sehr fest

Der Start in die US-Berichtssaison ist nach Aussage aus dem Handel mit den US-Banken am Freitag zunächst geglückt. Marktteilnehmer setzen nun darauf, dass auch Goldman Sachs am Montagmittag überzeugen kann. Aus Europa legen aus dem breiten Stoxx-600 geplant elf Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Dabei dürfte es vor allem um die Ausblicke gehen. Denn über die Währungsseite belastet der feste Euro die Margen der Unternehmen, US-Exporteuren dürften die Zölle dagegen zusätzliche Probleme bereiten. Von daher dürften die Geschäftszahlen zum ersten Quartal wohl eine eher untergeordnete Rolle spielen, im Vordergrund dürften die Ausblicke stehen.

Die UBS-Analysten haben das Kursziel für die Deutsche Bank auf 23 von 20 Euro erhöht und ihre Kaufemfehlung bekräftigt. Für die Aktie geht es um knapp 5 Prozent nach oben. Auf Branchenebene steigt der Stoxx-Index der europäischen Banken um 3,4 Prozent. Der Index der Technologiewerte legt um 2,9 Prozent zu.

