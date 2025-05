MÄRKTE EUROPA/Viel Feiertagsruhe - London schließt kaum verändert

DOW JONES--Am Donnerstag hat wegen des Mai-Feiertags in Europa eine weitgehende Börsenruhe geherrscht. London stellte einen der wenigen Plätze, an denen gehandelt wurde. Der FTSE-100 schloss praktisch unverändert, der Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 4.398 Punkte. Obwohl die Wall Street sowohl am Vortag als auch am Donnerstag zulegte, zog die Börse in London nicht mit. Zwar könnte die hohe Unsicherheit in Bezug auf die US-Zölle und die globalen Wirtschaftsaussichten nach Einschätzung der Nomura-Analysten die Bank of England dazu veranlassen, das Tempo der Zinssenkungen zu beschleunigen.

Doch hielt Berenberg-Analyst Andrew Wishart mit Blick auf Daten zur Geldmenge und Krediten im Vereinigten Königreich für März dagegen. Denn die deuteten darauf hin, dass sich das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen verbessert habe. Insofern blieb die Stimmungslage nicht eindeutig.

Die Lloyds Banking Group sanken in London um 2,7 Prozent, weil höhere Rückstellungen den Gewinn zum Jahresauftakt belastet hatten. Anleger könnten nach Einschätzung von Hargreaves Lansdown etwas enttäuscht sein, dass nach der Anhebung der Prognose für den Nettozinsertrag durch Konkurrent Barclays kein stärkeres Quartalsergebnis zu verzeichnen gewesen sei.

Die Titel der London Stock Exchange ermäßigten sich um 2,3 Prozent. Der Börsenbetreiber verfehlte mit den Gesamteinnahmen vor Rückflüssen in den Monaten Januar bis März die Markterwartungen knapp. Rolls-Royce stiegen dagegen um 1,7 Prozent. Der britische Hersteller von Flugzeugtriebwerken hat in allen Geschäftsbereichen trotz der durch weltweite Zölle verursachten Unsicherheiten zum Jahresauftakt gute Ergebnisse erzielt.

