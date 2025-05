MÄRKTE USA/Behauptet - Konjunkturdaten liefern kein Störfeuer

DOW JONES--Im Verlauf des Donnerstagshandels treten die US-Börsen mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dow-Jones-Index notiert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent höher bei 42.185 Punkten. Der S&P-500 gewinnt 0,2 Prozent, während der Nasdaq-Composite 0,1 Prozent nachgibt. Die veröffentlichte Flut an US-Konjunkturdaten setzt keine größeren Impulse, sie bewegten sich meist im Rahmen der Erwartungen oder fielen etwas besser aus als angenommen. Im Blickpunkt steht der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandel. Hier haben sich die Einzelhandelsumsätze im April wie prognostiziert um 0,1 Prozent erhöht. Der März-Wert wurde zudem hochrevidiert.

Auch hat der US-Einzelhandelskonzern Walmart in seinem Erstquartal den vergleichbaren Umsatz stärker verbessert als erwartet. Der Jahresausblick wurde bekräftigt. Die Aktie verliert 1,1 Prozent. Dagegen fallen die Hinterlegungsscheine von Alibaba um 7,7 Prozent. Der chinesische Online-Händler vermeldete für das vierte Geschäftsquartal Gewinne und Umsätze, die unter den Schätzungen der Analysten lagen.

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar aufgehellt. Besonders stark entwickelten sich die Subindizes für Auftragseingang und Beschäftigung. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Der Preisdruck auf Erzeugerebene in den USA hat im April stärker als erwartet nachgelassen - auch in der Kernrate. Die Industrieproduktion zeigte sich im April unverändert, während Analysten ein leichtes Plus erwartet hatten. Im weiteren Verlauf folgen noch die Lagerbestände für März.

In der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gab es dagegen keine Aussagen zur aktuellen Geldpolitik . Die Fed nimmt Änderungen am geldpolitischem Handlungsrahmen vor. Dabei werden nun Änderungen des ökonomischen Umfelds seit 2020 berücksichtigt.

Cisco-Aktie nach Zahlen gesucht - Unitedhealth erneut unter Druck

Die Cisco-Aktie gewinnt 6,5 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat im dritten Geschäftsquartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Die im Februar angehobene Prognose erhöhte das Unternehmen nach dem überraschend guten Quartal erneut. In dem neuen Ausblick sei der Einfluss der aktuell geltenden Zölle bereits berücksichtigt, teilte Cisco mit.

Die Unitedhealth-Aktie steht erneut unter Druck und verliert 15 Prozent. Nach dem CEO-Rücktritt und der kassierten Prognose für 2025 ermittelt nun das US-Justizministerium gegen den Krankenversicherer wegen möglichem strafrechtlichen Betrugs des staatlichen Krankenversicherungsprogramms Medicare, wie informierte Personen sagen.

Die Aktien von Foot Locker schießen um 85 Prozent auf 23,80 Dollar nach oben. Dick's Sporting Goods (-14%) kauft Foot Locker für rund 2,4 Milliarden US-Dollar und will so seine Kundenpräsenz ausbauen. Dick's will nach eigenen Angaben 24 Dollar je Aktie in bar zahlen, was einem Aufschlag von fast 90 Prozent auf den Aktienkurs von Foot Locker entspricht, der in diesem Jahr stark gefallen ist.

Birkenstock gewinnen 6,4 Prozent. Der deutsche Schuh-Hersteller hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gestiegen ist, unterstützt durch eine starke Nachfrage.

Gut kommen auch die Zahlen des chinesischen Spieleentwicklers Netease an. Der Kurs springt um 13,6 Prozent nach oben.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise knicken ein

Der US-Dollar neigt erneut zur Schwäche, der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank verweist auf Berichte, wonach sich Beamte des südkoreanischen Finanzministeriums und des US-Finanzministeriums am Rande einer Tagung über Wechselkurse unterhalten hätten. Die Relevanz der Schlagzeile bestehe in einem "Mar-a-Lago-Akkord" - also das Szenario internationaler Politikkoordination mit dem Ziel der Dollar-Schwächung. Der Wunsch einer Abwertung des Dollar scheine ein relativ stabiles Motiv von US-Präsident Trump zu sein.

Für die Ölpreise geht es abwärts. US-Präsident Trump deutete an, dass die USA kurz vor einem Abkommen stünden, bei dem der Iran auf Atomwaffen verzichtet. Theoretisch könnten die USA im Rahmen eines Abkommens mit Teheran die strengen Sanktionen gegen den iranischen Rohölexport lockern oder aufheben. Die Trump-Administration hatte diese Sanktionen erst vor zwei Tagen verschärft. Damit könnten größere Mengen iranischen Öls an den Markt kommen und die Preise drücken.

Am US-Anleihemarkt bauen die Renditen nach den Daten ihre Verluste aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 8 Basispunkte auf 4,46 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die Inflationsdaten. Diese scheinen die abwartende Haltung der Fed zu unterstützen. Der Goldpreis tendiert fester.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.185,12 +0,3% 134,06 -1,2%

S&P-500 5.906,34 +0,2% 13,76 +0,1%

NASDAQ Comp 19.134,66 -0,1% -12,15 -0,8%

NASDAQ 100 21.353,24 +0,2% 34,04 +1,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 10:29 % YTD

EUR/USD 1,1182 +0,0% 1,1177 1,1196 +8,0%

EUR/JPY 163,00 -0,5% 163,89 163,37 +0,6%

EUR/CHF 0,9357 -0,6% 0,9411 0,9381 +0,7%

EUR/GBP 0,8417 -0,1% 0,8427 0,8435 +1,9%

USD/JPY 145,76 -0,6% 146,64 145,92 -6,8%

GBP/USD 1,3286 +0,2% 1,3261 1,3274 +5,9%

USD/CNY 7,2032 -0,0% 7,2057 7,2016 -0,0%

USD/CNH 7,2057 -0,1% 7,2098 7,2118 -1,6%

AUS/USD 0,6399 -0,5% 0,6430 0,6419 +3,9%

Bitcoin/USD 103.094,75 -0,6% 103.668,60 102.064,55 +11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,43 62,89 -2,3% -1,46 -12,4%

Brent/ICE 64,33 65,85 -2,3% -1,52 -12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3216,31 3178,75 +1,2% 37,56 +21,1%

Silber 29,02 28,83 +0,7% 0,19 +3,4%

Platin 888,27 877,67 +1,2% 10,60 +0,2%

Kupfer 4,61 4,61 +0,1% 0,00 +13,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

