MÄRKTE USA/Kaum Bewegung - Fokus auf US-chinesisches Treffen gerichtet

DOW JONES--Kaum verändert dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gewinnt 0,1 Prozent. Im Fokus des Marktes stehen die Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelskonflikts. Dies sorgt für Zurückhaltung. Die Gespräche gehen in London in den zweiten Tag und laut Meldung des Wall Street Journal soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, Beschränkungen auf Chipexporte nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China den USA wieder den Zugriff auf dringend benötigte Seltene Erden ermöglichen, wofür es zuletzt auch schon Signale gab.

Im Wochenverlauf dürfte allerdings dann deutlich mehr Bewegung in den Markt kommen. Neben den US-chinesischen Gesprächen stehen am Mittwoch die Verbraucherpreise für Mai im Fokus. Diese könnten Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht an.

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Disney-Aktie vorbörslich wenig verändert. Der Medienkonzern hat einen langwierigen Streit mit der Comcast-Sparte NBCUniversal über den fairen Wert von Hulu beigelegt. Disney kauft für weitere 438,7 Millionen Dollar den Anteil des Rivalen auf. Mit der Einigung wird der Wert von Comcasts 33-prozentiger Beteiligung an dem Streaming-Dienst auf 9,04 Milliarden Dollar veranschlagt. Der Wert von Hulu liegt deutlich unter dem, was NBCUniversal im Schiedsverfahren gefordert hatte, aber etwas über dem, was Disney als Wert angesetzt hatte.

Apple verlieren 0,1 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller seine jährliche Worldwide Developers Conference abgehalten hat. Die Veranstaltung zeige, dass der Konzern im Rennen um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter hinter seine Konkurrenten zurückzufallen drohe, schreibt Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Apple habe sich auf dem Event mehr auf das Design seines neuen Betriebssystems als auf KI oder andere Kerntechnologien konzentriert.

Dollar wenig verändert - Blicke auf Anleihe-Auktion gerichtet

Der US-Dollar gibt zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab und zeigt sich wenig verändert. Er könnte die jüngsten Gewinne wieder abgeben, sollte die Auktion dreijähriger US-Staatsanleihen im Volumen von 58 Milliarden Dollar im Verlauf auf geringes Interesse stoßen, sagt Chris Turner von ING. "Eine schwache Auktion könnte die Geschichte eines schwächeren Dollar wieder aufleben lassen", ergänzt Turner, Global Head of Markets. Wenn nicht-amerikanische Investoren ihr Engagement in auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten reduzieren wollten, bestehe das Risiko, dass sie fällige US-Anleihen nicht in neue US-Schuldtitel reinvestierten, erläutert er. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt im Vorfeld der Auktion um 4 Basispunkte auf 4,45 Prozent.

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI erhöhen sich um jeweils 0,5 Prozent. Die Blicke sind auch hier auf die Verhandlungen zwischen den USA und China gerichtet. Unterdessen sorgen geopolitische Spannungen weiterhin für eine grundlegende Unterstützung der Preise, da die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA wenig Fortschritte zeigen, wobei die beiden Seiten über die Urananreicherung Teherans uneins sind. Der Goldpreis bewegt sich derweil kaum.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1426 +0,0% 1,1422 1,1390 +10,4%

EUR/JPY 165,21 +0,1% 165,11 165,04 +1,4%

EUR/CHF 0,9391 +0,1% 0,9384 0,9380 +0,4%

EUR/GBP 0,8461 +0,4% 0,8429 0,8420 +1,9%

USD/JPY 144,59 +0,0% 144,56 144,90 -8,1%

GBP/USD 1,3504 -0,3% 1,3550 1,3529 +8,2%

USD/CNY 7,1774 +0,0% 7,1764 7,1854 -0,5%

USD/CNH 7,1857 +0,0% 7,1828 7,1926 -2,0%

AUS/USD 0,6520 +0,1% 0,6516 0,6486 +5,3%

Bitcoin/USD 109.607,05 -0,3% 109.990,20 104.948,90 +17,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,71 65,37 +0,5% 0,34 -9,1%

Brent/ICE 67,48 67,13 +0,5% 0,35 -10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3332,07 3328,10 +0,1% 3,97 +26,8%

Silber 32,12 32,17 -0,2% -0,05 +15,2%

Platin 1063,14 1071,41 -0,8% -8,27 +22,4%

Kupfer 4,90 4,93 -0,5% -0,03 +20,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

June 10, 2025 08:26 ET (12:26 GMT)