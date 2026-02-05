DAX24.966 +1,0%Est506.048 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.234 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,77 +1,0%Gold5.065 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin
Micron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren? Micron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

MÄRKTE USA/Wenig verändert - KI-Skepsis dämpft Kauflaune

09.02.26 15:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
889,80 EUR 2,30 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
14,00 EUR -5,50 EUR -28,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kroger
58,99 EUR 1,73 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
324,85 EUR -9,90 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Börsen starten wenig verändert in die neue Woche. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,3 Prozent auf 49.969 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,1 Prozent. Nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag kommt es zu kleineren Gewinnmitnahmen. Ermutigende Daten zur Verbraucherstimmung in den USA hatten den Dow-Jones-Index zum Ausklang der vergangenen Woche erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Im Hintergrund schwelten jedoch weiter Befürchtungen, dass sich viele Unternehmen mit ihren hohen Investitionen in KI-Projekte übernehmen könnten, heißt es.

Wer­bung

Am Montag ist die Nachrichtenlage eher dünn. Weder stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, noch sind Quartalszahlen bedeutender Unternehmen angekündigt. Im Wochenverlauf wird jedoch die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar nachgeholt. Auch Verbraucherpreisdaten sind angekündigt.

Politisch gilt das Interesse dem Wahlsieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Japan. Die Ministerpräsidentin gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik. Am Anleihemarkt fielen die Kurse japanischer Anleihen mit der Aussicht auf eine wachsende Staatsverschuldung, die Marktzinsen stiegen. Dies wiederum ließ die japanische Landeswährung Yen vor allem zum Dollar aufwerten. Der Dollar-Index sinkt um 0,8 Prozent.

Der schwächere Dollar stützt den Goldpreis, der um 1,3 Prozent steigt. Der Ölpreis tendiert etwas leichter, belastet von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Wer­bung

Am US-Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,22 Prozent.

Unter den Einzelwerten sacken die Aktien von Hims & Hers Health Handel um 28 Prozent ab. Das Unternehmen will nun doch keine Nachahmerversion der Abnehmpille von Novo Nordisk anbieten.

Der Kurs des Einzelhändlers Kroger steigt um 6,3 Prozent. Das Unternehmen will mit Greg Foran ein ehemaliges Mitglied der Unternehmensführung seines wichtigsten Wettbewerbers Walmart zum neuen CEO machen.

Wer­bung

Um 4 Prozent nach oben geht es mit Eli Lilly. Der Pharmakonzern übernimmt das auf Gentherapie spezialisierte Biotech-Unternehmen Orna Therapeutics für bis zu 2,4 Milliarden Dollar.

Micron fallen um 5,3 Prozent. Die wichtigste Wettbewerberin des Chipkonzerns, die südkoreanische Samsung Electronics, wird einem Bericht zufolge gegen Ende des Monats mit der Massenherstellung ihres neuen High-Bandwidth-Memory-Chips HBM4 beginnen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.969,08 -0,3% -146,59 +4,3%

S&P-500 6.930,58 -0,0% -1,72 +1,3%

NASDAQ Comp 23.045,17 +0,1% 13,96 -0,9%

NASDAQ 100 25.028,00 -0,2% -47,77 -0,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1910 +0,8% 1,1815 1,1812 +0,6%

EUR/JPY 185,40 -0,3% 186,00 185,57 +1,0%

EUR/CHF 0,9148 -0,3% 0,9173 0,9165 -1,5%

EUR/GBP 0,8732 +0,5% 0,8685 0,8683 -0,4%

USD/JPY 155,66 -1,1% 157,42 157,10 +0,4%

GBP/USD 1,3640 +0,3% 1,3604 1,3604 +1,0%

USD/CNY 6,9394 -0,1% 6,9498 6,9504 -1,1%

USD/CNH 6,9167 -0,2% 6,9296 6,9309 -0,7%

AUS/USD 0,7075 +0,8% 0,7017 0,7013 +5,2%

Bitcoin/USD 69.396,50 -2,3% 71.039,80 69.781,65 -19,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,37 63,55 -0,3% -0,18 +10,5%

Brent/ICE 67,90 68,05 -0,2% -0,15 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.027,25 4.965,05 +1,3% 62,20 +14,9%

Silber 80,92 77,90 +3,9% 3,02 +9,3%

Platin 1.784,16 1.769,81 +0,8% 14,35 +0,9%

Kupfer 5,90 5,88 +0,3% 0,02 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen