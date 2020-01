Experte rechnet vor: Das kostet es Tesla, einen Cybertruck zusammenzubauen - Elon Musk reagiert

Aktien in diesem Artikel Tesla 507,80 EUR

• Cybertruck extrem günstig in der Montage• Fehlende Fahrzeuglackierung dürfte den Preis drücken• Elon Musk stimmt zu

Autoexperte Sandy Munro hat die Produktionskosten des Cybertruck unter die Lupe genommen. Dabei kann Munro auf seinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den er mit Munro & Associates gesammelt hat, einem Unternehmen, das damit wirbt, Konzerne erfolgreich dabei zu unterstützen, ihre Herstellungskosten zu senken, ohne dabei die Qualität ihrer Produkte zu verschlechtern. Seine Analyse des Cybertruck nötigt sogar Elon Musk einen Kommentar auf Twitter ab.

Cybertruck in der Herstellung sehr günstig

In einem YouTube-Video für "Autoline After Hours" stellt Munro eine überraschende Rechnung an, um zu verdeutlichen, wieviel es Tesla wirklich kostet, einen Cybertruck in der Fabrik zusammenzubauen.

Dabei vergleicht er Teslas Pickup mit dem Ford F-150 - ein Vergleich, den Elon Musk selbst in der Vergangenheit diverse Male angestrengt hat und aus dem sein Tesla stets als Sieger hervorgegangen ist. Munro betont in der Panel-Diskussion, dass es "wahnsinnig günstig" sein könnte, einen Cybertruck herzustellen. Dabei verwies der Produktionsexperte insbesondere auf die Karosserie des Fahrzeugs.

Seiner Ansicht nach sei insbesondere die fehlende Lackierung ein Grund dafür, dass man bei der Produktion des Wagens im Vergleich zur Konkurrenz viel Geld sparen könne. Das Exoskelett aus Edelstahl, das aus vorgeformten Teilen bestehe, mache zusätzliche Teile - und deren Montage - obsolet. Tesla komme daher auf Investitionskosten von 30 Millionen US-Dollar bei 50.000 Cybertrucks - die gleiche Menge an F-150 zu produzieren würde daneben 210 Millionen US-Dollar kosten, rechnet Munro vor. Damit würden sich die Produktionskosten für ein Fahrzeug auf 600 US-Dollar belaufen.

Musk stimmt der Rechnung zu

Mit seiner Einschätzung scheint der Autoexperte, der selbst nie Zugriff auf einen Cybertruck hatte, um diesen genauer zu untersuchen, richtig zu liegen, wie selbst Tesla-Chef Elon Musk in einem Twitter-Beitrag bestätigte. Munros Analyse sei korrekt, so der Auto-Manager.

'Sandy Munro, the wunderkind of lean auto industry manufacturing, gives his analysis -- and paints a pretty picture for Tesla.' https://t.co/Opmm3RPnYf - PK Manansala 🐳🐋 (@kekai) 17. Januar 2020

Sandy Munro und Elon Musk verbindet eine längere Geschichte. Im Jahr 2018 hatte Munro noch ein vernichtendes Urteil über Teslas Model 3 gefällt und erklärt, er sei schlechter als ein Kia aus den 90ern. Damit hatte Munro den Unmut von Musk auf sich gezogen.

Wenige Monate später ruderte Munro aber zurück und ließ sich doch von dem Massenmarktmodell von Tesla überzeugen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla